Cidades Chuva destrói cobertura de hangar e causa estragos em Formosa As aeronaves que estavam no local foram atingidas. Além disso, casas e estabelecimentos comerciais tiveram seus tetos arrancados pela força do vento

A forte chuva que caiu em Formosa, no entorno do Distrito Federal, na tarde deste domingo (18), causou diversos estragos na cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o hangar do aeródromo no município sofreu danos na estrutura geral, e atingiu algumas aeronaves. Não houve vítimas. A corporação informou que várias casas e estabelecimentos comerciais também...