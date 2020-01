Cidades Chuva desta terça-feira (14) causa queda de 9 árvores em Goiânia Comurg informa que já trabalha na retirada de todas; trânsito ficou congestionado em alguns pontos da capital

A chuva de terça-feira (14) provocou transtornos em alguns pontos de Goiânia. Ao todo, de acordo com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), noveárvores caíram durante o período da tarde. Uma delas caiu e deixou o trânsito interditado na Avenida Vereador José Monteiro, no Setor Negrão de Lima, na capital. Com a interdição, alguns motoristas resolveram passar...