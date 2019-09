Cidades Chuva de quarta-feira deixa parte da Feira Hippie alagada em Goiânia Cerca de 160 feirantes não conseguiram montar suas bancas por causa da água que permanece no local. Prefeitura tenta resolver problema

Parte das bancas da Feira Hippie, na região da Rua 44, em Goiânia, não teve como ser montada nesta sexta-feira (27) no local, devido a um alagamento e à grande quantidade de lama formada após as chuvas que começaram a cair na capital na quarta-feira. Foram afetados os feirantes que atuam na Quadra I. Eles conseguiram montar as estruturas, mas não puderam levar as mercad...