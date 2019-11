Cidades Chuva de granizo e árvores caídas atingem Goiânia

Uma chuva de granizo, no início da tarde de ontem, surpreendeu os motoristas que trafegavam pela Avenida Anhanguera, na região Central de Goiânia. Uma enxurrada tomou conta da via e gerou congestionamento no local. Houve registros de chuva forte também ao longo da Marginal Botafogo, o que gerou trânsito lento no Centro.Devido á água forte que caiu na capital vários s...