Cidades Chuva de granizo atinge Serranópolis e Formosa As casas foram tomadas por pedras de gelo

O final de semana em Goiás foi marcado pela tão esperada chuva. Em Serranópolis e em Formosa, moradores registraram chuva de granizo. Janaí dos Santos Silva, moradora de Formosa, disse que a chuva aconteceu no sábado (10) e durou cerca de 1h. Ela chegou a tirar uma foto com a mão cheia de granizo. De acordo com Janaí, a força do vento arrancou o telhado de um viz...