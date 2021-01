Cidades Chuva de dinheiro em hotel de Salvador teria participação de goianos Situação que gerou correria em área turística da capital baiana teria sido causada por ciúmes

Moradores de Goiânia estariam envolvidos em uma 'chuva' de dinheiro ocorrida na noite do último dia 16, em um hotel, em Salvador, na Bahia. A situação aconteceu no principal ponto da folia do carnaval baiano, no bairro da Barra. A chuva de notas de R$ 50 e R$ 100 foi registrada pelo digital influencer e motorista de transporte por aplicativo Atan Gama e o vídeo viralizou d...