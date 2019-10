Cidades Chuva de 15 minutos causa estragos e transtornos em Anápolis Força dos ventos destelhou casas, comércios e arrancou árvores

Uma intensa chuva e com muitos ventos provocou vários estragos e transtornos, na tarde terça-feira (8), em Anápolis, a cerca de 60 km de Goiânia. Em 15 minutos caiu até granizo em alguns pontos do município e em outros as enxurradas tomaram conta das ruas. A força dos ventos destelhou casas, comércios e arrancou árvores. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidr...