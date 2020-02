Cidades Chuva danifica pelo menos seis pontos de rodovias em Goiás, diz Goinfra A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes informou ainda que junto com o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar monitora as estradas com o objetivo de mantê-las em condições de tráfego e segurança aos usuários

As chuvas dos últimos dias provocaram e ou agravaram os estragos em, pelo menos, seis pontos de rodovias em Goiás. Em balanço, na manhã desta segunda-feira (10), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou ainda que atua junto com o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar para manter as estradas em condições de tráfego e segurança aos usuários. ...