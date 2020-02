Cidades Chuva dá trégua e sol deve permanecer até quarta-feira (3) em Goiás A partir de quinta-feira (6) pode ocorrer à formação de um novo corredor de umidade e pancadas de chuvas isoladas

Atualizada às 13h56. As chuvas que caíram em algumas regiões de Goiás nos últimos dias e deixaram estragos deram uma trégua, o sol voltou a brilhar e as temperaturas a subir. No entanto, a partir de quinta-feira (6) podem ocorrer novas chuvas em alguns municípios do Estado. “A partir de quinta pode ocorrer à formação de um novo corredor de umidade e com isso o ...