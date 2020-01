Cidades Chuva causa estragos em Goiânia e alaga bairros em Anápolis No Residencial Goiânia Viva, em Goiânia, uma casa perdeu parte do teto da sala, havia um idoso no local, mas ele saiu após escutar o barulho e não se feriu

A chuva não dá trégua e continua em boa parte de Goiás neste domingo (5), Goiânia está entre os 178 municípios com alerta de chuva intensa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No Residencial Goiânia Viva, uma casa perdeu parte do teto da sala, havia um idoso no local, mas ele saiu após escutar o barulho e não se feriu. Já na tarde de ontem, a Feir...