Cidades Chuva causa alagamentos e desabamento de via, em Itumbiara O Corpo de Bombeiros interditou parte da Avenida Rogelina Maria de Jesus, que fica às margens do Córrego Água Suja. Cinco ocorrências relacionadas a vias alagadas foram atendidas

Atualizado às 16h12 Parte da Avenida Rogelina Maria de Jesus, no Setor Santa Inês, em Itumbiara, desabou devido à forte chuva registrada na cidade no início da tarde desta terça-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, que atua no local, o nível do Córrego Água Suja aumentou devido ao volume da precipitação e parte da via, que está às margens, c...