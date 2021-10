Cidades Chuva atinge vários bairros de Goiânia nesta segunda-feira (18) Essas pancadas de chuvas isoladas são provocadas pelo avanço de uma frente fria no Estado e a previsão é que um novo corredor de umidade seja formado em Goiás no próximo fim de semana

Goiânia amanheceu com chuva em vários bairros nesta segunda-feira (18). No domingo (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido o alerta laranja para chuva e ventos intensos em Goiás, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Até o momento, a Defesa Civil não notificou nenhuma ocorrência d...