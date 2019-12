Cidades Chuva alaga barracas na Feira Hippie, em Goiânia; veja vídeo Local ficou completamente alagado e os comerciantes tiveram que retirar as mercadorias às pressas

Atualizada às 13h38. Alguns feirantes da Feira Hippie, no Centro de Goiânia, tiveram que desmontar as barracas, na manhã desta sexta-feira (13), após a chuva que caiu na região. A região ficou completamente alagada e os comerciantes tiveram que retirar as mercadorias às pressas para não danificar por conta da água. A chuva veio acompanhada de ventos fortes q...