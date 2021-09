Cidades Chuva ajuda a amenizar fogo na Chapada e força-tarefa atua fora do Parque Nacional Força-tarefa está concentrada agora em focos de incêndio na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto, que fica às margens do Parque, na região do Lago Serra da Mesa

As chuvas isoladas que caíram na região da Chapada dos Veadeiros nos últimos dias ajudaram a amenizar o fogo que atinge a vegetação desde o dia 12 de setembro. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), imagens de satélite apontam que não há mais focos de incêndio no Parque Nacional. A ação da força-tarefa está concentrada agora em focos de incêndio na reg...