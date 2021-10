Cidades Chuva afeta obra do BRT em Goiânia Seinfra afirma que prazo de entrega do serviço depende da intensidade das precipitações em Goiânia. Enquanto isso, população sofre com transtornos das interdições

A volta do período chuvoso já traz sinais de impactos para as obras do BRT Norte-Sul, em Goiânia. Menos de uma semana após o adiamento da entrega de um dos trechos, os trabalhos ficaram completamente parados em locais importantes da cidade diante da chuva que caiu na capital durante toda esta terça-feira (19). No anel interno da Praça Cívica, o canteiro de obras ...