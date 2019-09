Cidades Chove na região Sudoeste de Goiás nesta sexta-feira (20); veja vídeo Meteorologia aponta possibilidade de chuva também para sábado (21) em algumas regiões do Estado

Após 121 dias de seca, Jataí e Rio Verde registraram chuva na tarde desta sexta-feira (20). A água alivia a situação na Região Sudoeste do Estado que tem sofrido uma onda de incêndios. Imagens gravadas por um motorista registram chuva na tarde desta sexta-feira (20) na BR-060, no Sudoeste do Estado. No vídeo, o condutor afirma que trafegava entre Rio Verde e Jata...