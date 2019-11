Cidades Chove granizo em Goiânia e trânsito fica complicado A enxurrada tomou conta da via e gerou congestionamento no local

Atualizada às 14h45. Uma chuva de granizo, no início da tarde desta quarta-feira (20), surpreendeu os motoristas que trafegavam pela Avenida Anhanguera, na região Central de Goiânia. A enxurrada tomou conta da via e gerou congestionamento no local. Há registro de chuva com enxurrada também ao longo da Avenida Marginal Botafogo. &nb...