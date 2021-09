Cidades Chove em municípios do Sul e Sudoeste de Goiás Em Cachoeira Alta o volume registrado foi de 4 milímetros

A chuva voltou a cair em alguns municípios do Sul e Sudoeste de Goiás durante a madrugada desta quinta-feira (9). As pancadas de chuvas foram registradas em Aparecida do Rio Doce, Itumbiara, Cachoeira Alta e Chapadão do Céu. Em Itumbiara o volume registrado foi de 1,2 milímetros (mm). Já em Cachoeira Alta choveu 4 mm e 5 mm em Chapadão do Céu. Os índices são do Centro d...