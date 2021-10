Cidades Choque apreende 85 frascos de lança perfume no setor Universitário, em Goiânia Segundo a PM os itens foram avaliados em 7 mil reais

Uma equipe do Choque, da Polícia Militar (PM), apreendeu 85 frascos de lança perfume, droga também conhecida como loló, em patrulhamento na Rua Araguari, Setor Leste Universitário, em Goiânia. De acordo com a PM, a equipe visualizou um individuo com atitude suspeita e após busca pessoal foram apreendidos os itens avaliados em 7 mil reais. Diante dos fatos, ...