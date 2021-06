Cidades China pretende aplicar a vacina Coronavac em crianças a partir de três anos País já administrou quase 800 milhões de doses de vacinas, até agora apenas em pessoas com mais de 18 anos

A China se prepara para vacinar crianças a partir dos três anos de idade contra a Covid, o que deve fazer do país o primeiro do mundo a imunizar nesta faixa etária, anunciou um porta-voz do laboratório farmacêutico Sinovac, que produz a vacina Coronavac. "Foi aprovado o uso da vacina da Sinovac nos últimos dias para a faixa dos três aos 17 anos", declarou o port...