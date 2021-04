Cidades China prepara envio de insumos ao Brasil para 5 milhões de doses da Coronavac A produção está paralisada há mais de 15 dias devido à falta de insumos

A farmacêutica chinesa Sinovac, responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac, iniciou o processo de envio de um novo lote de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima necessária para a produção do imunizante no Instituto Butantan. A remessa de 3 mil litros do insumo chegou na manhã desta quinta-feira (15) ao Aeroporto Internacional de Peq...