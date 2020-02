Cidades China lança plataforma para alunos estudarem em casa O governo chinês recomendou que as escolas fossem fechadas, afetando cerca de 180 milhões de estudantes

O governo chinês lançou nesta segunda-feira, 17, um conjunto de plataformas para que alunos possam iniciar o semestre letivo estudando em casa, já que as escolas estão fechadas por conta da epidemia do coronavírus. Cerca de 180 milhões de estudantes vão fazer uso das alternativas que, além da internet, conta com transmissões em um canal estatal chinês. A informação é...