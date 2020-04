A política de isolamento social adotada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) desde o dia 19 de março para o combate ao novo coronavírus (Covid-19) já reduziu em 84,7% a quantidade de passageiros desembarcados em Goiânia pelo Terminal Rodoviário do Centro, o principal da capital. Os decretos estaduais têm restringido a chegada de pessoas ao Estado, mas não proíbe as viagens que saem daqui para outros destinos, mas, assim mesmo, o número de passageiros embarcados no mesmo terminal já reduziu 82,54%. Os números são da administração do terminal e são comparados com o mesmo período do ano passado, entre os dias 19 de março e 6 deste mês.

Em números absolutos, nestes 19 dias, uma média diária de menos de 5.500 pessoas embarcam nos ônibus interestaduais ou intermunicipais e 4.600 passageiros a menos desembarcam no terminal. A situação demonstra que o setor tem queda abrupta na demanda com o comércio fechado no Estado em decorrência do decreto, além da proibição de aglomerações, o que impede a realização de encontros, festas e a utilização de espaços turísticos. Para o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás (Sintrepe-GO), tanto o serviço de viagens entre Estados como entre os municípios goianos está com problemas.

“No interestadual, cada Estado hoje está de um jeito. Não tem uma regra, cada governador decidiu se pode entrar ônibus, se não pode, e não tem como fazer nada. Tem uma empresa que tem linha do Rio Grande do Sul até o Pará, passa por um monte de Estados e cada um com uma regra diferente, fica inviável”, alega Sávio Moreira, presidente do sindicato. Ele conta que os ônibus de viagens com destino a Uberaba, em Minas Gerais, por exemplo, são proibidos de entrar na cidade, o que faz com que os passageiros sejam deixados em um posto de combustível antes da entrada do município. “Aqui em Goiás também tem cidade fechada. A prefeita da cidade Goiás fechou o município até domingo, se tinha viagem marcada, já não adianta mais”, considera. Outras cidades turísticas, como Pirenópolis e Caldas Novas, também restringiram a entrada.

Moreira revela que as empresas têm feito o mínimo do mínimo para atender a baixa demanda, visto que ainda há de se cumprir a portaria da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) que estabeleceu normas sanitárias para as empresas e terminais rodoviários como forma de conter a pandemia da Covid-19. Dentre as medidas, há a obrigação de só ofertar a metade dos assentos dentro dos ônibus, isso para que ninguém viaje ao lado de outro passageiro. “Mas mesmo assim não consegue preencher isso tudo, as pessoas não estão viajando.” Ele lembra que o setor já vinha passando por baixa demanda, em razão da concorrência com transporte por aplicativo e as viagens clandestinas que, segundo Moreira, seguem operando normalmente no entorno dos terminais rodoviários.

O presidente do sindicato considera que as empresas que ainda operam, quando muito, conseguem apenas obter os custos da viagem, sem qualquer margem de lucro. “Muitas empresas fecharam mesmo, mandaram os trabalhadores para casa e estão sem operar. E tem outras que a demanda que sobrou é só 15%”, diz. Para ele, no mínimo, deveria haver uma regra para o transporte interestadual valendo para todo o País, assim como em relação aos municípios, pois a situação atual impede até mesmo a realização de planejamento, já que a cada dia uma nova cidade barra as entradas de ônibus, enquanto em outras há o desejo de receber as pessoas.

Decretos proíbem chegada de viagens, mas não a saída de veículos

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), que é responsável pela regulação e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros no Estado, explica que está proibida a chegada de viagens de outros Estados em Goiás e não a saída.

O serviço interestadual é de responsabilidade, quanto à fiscalização e controle, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No entanto, o decreto publicado pelo governo goiano a respeito do combate à pandemia do novo coronavírus, especifica a suspensão da chegada de ônibus vindos de Estados com casos confirmados da doença (Covid-19), o que já ocorre em todas as unidades federativas do País. “Ocorre que, por causa da baixa demanda, várias empresas do transporte intermunicipal diminuíram, consideravelmente, a frequência ou paralisaram os horários até o final da vigência das medidas de contenção da propagação da Covid-19”, informa em nota a AGR. Pelo mesmo motivo, algumas cidades optaram pelo fechamento dos terminais rodoviários, o que também impede a regularidade das viagens.

“Um exemplo é o terminal de Goiânia que adotou medidas sanitárias e continua operando com alguns poucos horários e poucos destinos. O shopping no local segue fechado.” No local, foram impostas barreiras para diminuir a aglomeração nos terminais de embarque, onde apenas viajantes podem permanecer. A agência reforça ainda que as empresas em Goiás têm seguido a portaria redigida com as regras atuais e, por isso, a fiscalização não emitiu nenhum auto de infração e não há nem mesmo reclamações, na ouvidoria, de passageiros em relação às viagens intermunicipais. Para a ANTT, não houve qualquer mudança nas viagens interestaduais.