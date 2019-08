Cidades Chega ao Brasil uso de micro-ondas contra o câncer Indicada para fígado, rim, pulmão e ossos, ablação trata lesão de forma menos invasiva e mais rápida, reduzindo internação

No dia 16 de maio, a aposentada Alba Cristina do Nascimento, de 53 anos, foi a primeira paciente do País a ser submetida a uma técnica que utiliza micro-ondas para remover tumores. Indicada para cânceres de fígado, rim, pulmão e ossos, a ablação por micro-ondas é apontada como uma opção para tratar lesões de forma menos invasiva e mais rápida, reduzindo o tempo de internação e...