Atualizada às 11h23.

Subiu para cinco as mortes no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (HCamp). Os novos números foram divulgados na manhã deste sábado (4) pela assessoria da unidade. Segundo o boletim, as duas mortes mais recentes aconteceram nesta sexta-feira (3) e as vítimas são homens de 56 e 72 anos. Dos cinco óbitos registrados, um já testou negativo para Covid-19. Os demais aguardam os resultados dos exames do Laboratório Central (Lacen).

Os pacientes foram trazidos de cidades diferentes do interior em estado gravíssimo, com dificuldades respiratórias e intubados. O idoso de 72 anos chegou à unidade no início da tarde desta sexta e no momento da admissão apresentou uma intercorrência clínica, chegou a ser reanimado, mas não resistiu. Ele foi transferido para o HCamp para acompanhamento devido o avanço rápido dos sintomas. Em nota, a Prefeitura Municipal de Goiandira informou que este é o segundo caso em investigação por contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) no município.

O idoso esteve em Goiânia antes do início da vigência do decreto de quarentena do governo goiano, na primeira quinzena de março. Depois disso ele passou a apresentar quadro de insuficiência respiratória e foi encaminhado para a Santa Casa Catalão. Com o agravamento, ele veio transferido ontem para o HCamp, onde morreu, segundo o prefeito da cidade, Odemir Moreira de Melo (PSDB).

A família do paciente informou que em Goiânia ele chegou a realizar exames e que apresentou sintomas que poderiam ser da infecção pelo vírus. Desde a internação em Catalão, ele apresentou agravamento e material para exame foi coletado. Segundo o prefeito o paciente tinha diabetes e hipertensão. A prefeitura informou que as pessoas com quem a vítima teve contato estão sendo monitoradas e cumprindo as medidas de isolamento.

O outro homem estava internado na unidade crítica desde o dia 1º deste mês. No entanto, seu quadro piorou e também chegou a ser reanimado, mas não resistiu. Ainda de acordo com o boletim, 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres, seguem internadas em estado grave, intubadas e respirando com o auxílio de aparelhos na unidade crítica do HCamp. Outros 5 pacientes, 2 mulheres e 3 homens, estão na unidade semicrítica com estado estável e 3 são avaliados.