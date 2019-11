Cidades Chega a 643 o número de localidades afetadas por óleo no Nordeste e ES Balanço do Ibama aponta que petróleo cru ainda é encontrado em ao menos 381 pontos, como a Praia de Três Coqueiros (BA) e os manguezais da Ilha do Caju (MA)

O número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo chegou a 643, segundo balanço divulgado no domingo, 17, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, ao menos 116 municípios de todos os nove Estados do Nordeste e do Espírito Santo foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde 30 de agosto. O balanç...