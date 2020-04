Nesta quinta-feira (30), pela primeira vez, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) passou a divulgar os bairros que tiveram casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19)

Cruzando com os dados que vinham sendo divulgados pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com base nas informações repassadas pela própria SMS, o número de setores com registro de infecção passou de 89 para 141 nos últimos sete dias na capital.

O boletim epidemiológico de hoje mostrou que, no total, 448 pessoas foram infectadas pelo vírus até o momento na cidade. Mas a investigação da SMS conseguiu confirmar, até o momento, onde moram 422 pacientes dos 448 casos confirmados.

Segundo a SMS, dez bairros concentram 43% dos 422 pacientes com investigação concluída. E o Bueno continua sendo o setor com mais infecções, com 48 casos.

O setor Oeste vem na sequência com 39 confirmações e o Jardim Goiás aparece como o terceiro setor com mais casos, 18. O Parque Amazônia e o setor Marista ocupam a quarta posição, com a mesma quantidade de pacientes, são 14.

O informe também relata que 12 pessoas morreram em função da doença em Goiânia e que 110 pessoas já se recuperaram da ação da Covid-19.

Confira os bairros que registraram casos confirmados em Goiânia:

-Setor Bueno: 48

-Setor Oeste: 39

-Jd. Goiás: 18

-Parque Amazônia: 14

-Setor Marista: 14

-Jardim América: 13

-Setor Pedro Ludovico: 10

-Setor Jaó: 10

-Setor Aeroporto: 8

-Setor Leste Universitário: 8

-Setor Central: 7

-Jd. Valência: 6

-Jd. Novo Mundo: 6

-Setor Negrão de Lima: 6

-Setor Bela Vista: 6

-Alphaville Flamboyant: 6

-Jd. Guanabara: 6

-Setor Urias Magalhaes: 5

-Setor Sudoeste: 5

-Cidade Jardim: 5

-Setor Leste Vila Nova: 4

-Setor Cândida de Morais: 4

-Res. Aldeia do Vale: 4

-Res. Recanto das Garças: 4

-Setor Sul: 4

-Res. Eldorado: 4

-Alto da Glória: 4

-Parque Oeste Industrial: 3

-Parque Industrial de Goiânia: 3

-Vila Concórdia: 3

-Santa Genoveva: 3

-Parque das Laranjeiras: 3

-Jd. Bela Vista: 3

-Outros bairros: 136