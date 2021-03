Cidades Chefe de gabinete da CGE-GO, Eudenísio Batista morre aos 53 anos vítima de Covid-19 em Goiânia Eudenísio estava internado no Hospital Goiânia Leste

O chefe de gabinete da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), Eudenísio Batista, de 53 anos, morreu nesta quarta-feira (17) vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Goiânia Leste, no setor Leste Universitário. Eudenísio é servidor efetivo do Estado de Goiás desde 2002, aprovado em concurso no cargo de gestor de Finanças e Controle. Foi presid...