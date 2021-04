Cidades Chefe da Polícia Federal no AM reage a críticas de Salles: “Não vai passar boiada” O ministro foi ao Estado “verificar” detalhes da operação e disse acreditar que as empresas investigadas no caso não são culpadas por extração ilegal de madeira

O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, reagiu às críticas feitas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a maior operação contra extração ilegal de madeira na história do Brasil, realizada em dezembro do ano passado. Em entrevista publicada nesta segunda-feira (5) no jornal Folha de S.Paulo, Saraiva criticou a ida ...