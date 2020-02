Cidades Chefe é preso suspeito de torturar funcionário com choques e golpes de pau em Aparecida Homem acreditava que a vítima tinha furtado dinheiro

Um homem foi preso, na noite de sábado (22), após torturar um funcionário dele que teria furtado dinheiro no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Os dois trabalhavam em uma obra quando o suspeito deixou uma quantia em dinheiro em um balcão. As notas sumiram e em seguida o patrão foi tomar satisfação com a vítima. No entanto, ela negou o crime. Por conta disso...