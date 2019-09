Cidades Chamas consomem 16 mil hectares do Parque das Emas, em Mineiros Diretor de unidade afirma que situação já foi controlada. Nos últimos 30 dias, Goiás teve um aumento 22,4% nos focos de incêndio

Uma queimada no Parque Nacional das Emas, no Sudoeste de Goiás, consumiu 16 mil hectares da Unidade de Conservação, que possui no total 132 mil hectares. O fogo teve início no último domingo (1º), foi controlado na terça-feira, mas voltou a acender na quarta-feira, tendo sido controlado novamente. A área queimada equivale a cerca de 22.408 campos de futebol. Chefe da unidade, Ma...