Cidades Chamas atingem 12% do Parque de Terra Ronca em Goiás Incêndio foi controlado e contou com ajuda da chuva que caiu nesta quinta-feira (23)

O Parque Estadual de Terra Ronca teve o incêndio iniciado na última semana. O rastro de destruição afetou 12% da área total de aproximadamente 57 mil hectares. A unidade de conservação é uma das que contam com brigada instalada no próprio local. Ainda assim, o caso chegou a sair do controle e houve momentos em que havia três focos em atividade. Gerente geral d...