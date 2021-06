Cidades Chacina em Ceilândia: Lázaro Barbosa baleia policial durante operação em Cocalzinho, em Goiás PM é o segundo ferido nas ações de buscas ao homem acusado de assassinatos em série no DF

Um policial militar foi baleado nesta terça-feira (15) em Edelânia, povoado Cocalzinho de Goiás, por Lázaro Barbosa, de 32 anos, suspeito de assassinatos em série em Ceilândia, no Distrito Federal, e que é alvo de operação que busca prendê-lo há seis dias. De acordo com a Polícia Militar, um sargento da corporação foi baleado de raspão no rosto. O tiro teria par...