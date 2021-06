A habilidade de Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, em se locomover no campo, a grande concentração de áreas de vegetação onde ele se esconde, em Edilândia, e o conhecimento do mesmo da região são apontados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) como elementos principais que têm dificultado a localização do mesmo. Lázaro é procurado pela polícia há sete dias.

As buscas começaram após ele ser apontado como autor de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal.

Em entrevista coletiva na região das buscas nesta terça-feira (15) à noite, o titular da SSP-GO afirmou que Lázaro foi criado nas imediações. “Esta região tem muitas chácaras, muitas casas abandonadas, anteriores até a este evento, chácaras de fim de semana. Aqui também tem muitas grotas e uma grande mata ciliar fechada. Tudo isso desfavorece quem está perseguindo e favorece a quem é da região.”

Nesta terça-feira, inclusive, Lázaro teve grande movimentação. Ele foi flagrado pelo circuito de segurança de uma fazenda, fez reféns três pessoas de uma família e teria cruzado a rodovia BR-070. Ainda houve o registro de um arrombamento, supostamente praticado pelo mesmo.

Nesta movimentação, um policial militar de Goiás ficou ferido sem gravidade em uma troca de tiros. (leia mais ao lado).

Após um dia inteiro de buscas sem atingir o objetivo principal de capturar o homem, o secretário afirmou que a ação, que envolve cerca de 200 agentes, só terminará quando o mesmo estiver em poder da polícia.

O perímetro cercado pelos agentes de segurança é tem raio aproximado de 5 km, conforme Rodney. É neste trecho que o homem se movimentou nesta terça-feira em busca de comida e também para fazer uma família refém.

A programação é que nesta quarta-feira (16) cedo os policiais adentrem às matas para localizar Lázaro. Alguns dos moradores da região que ainda não abandonaram as propriedades têm a companhia de policiais à paisana.

Depois de três episódios nos quais Lázaro trocou tiros com policiais e com um caseiro, ele ainda pode ter mais munição. O secretário afirmou que o criminoso carregou cerca de 50 unidades de projéteis compatíveis com pistola .380. Elas teriam sido levadas quando ele baleou três pessoas em uma propriedade de Cocalzinho.

Devido à grande repercussão do caso, o secretário Rodney Miranda tem se deslocado com frequência à Edilândia para acompanhar as ações.

Neste cenário, a SSP-GO tem mantido contato via WhatsApp e também por meio de contato telefônico com as pessoas que residem nas propriedades rurais a fim de monitorar a situação.

É por aplicativos de mensagem que moradores relatam o pânico com a possibilidade de serem vítimas do criminoso. Áudios circulam muitas vezes com pessoas aos prantos.

É também por meio de aplicativos que informações distorcidas apontam locais onde Lázaro teria sido avistado. Conforme o secretário, todos os registros são checados. Nestes círculos também aparecem falsos relatos de que ele teria sido capturado ou morto em confronto.

Ritual

O fato de Lázaro ter, pelo menos em duas ocorrências, mandado mulheres tirarem a roupa é interpretado pela SSP-GO como uma espécie de ritual. Isto, inclusive, teria acontecido nesta terça-feira, quando as três pessoas da mesma família foram feitas refém. “Ele manda tirar as roupas e alguns ele acaba matando. Eu acho que este seria o destino desta família hoje (terça-feira, 15), principalmente porque percebeu que a menina pediu socorro.”

Na última quarta-feira (9), Lázaro matou quatro pessoas de uma família. Desde então, ele tem espalhado um rastro de violência também em Goiás.

Terceira troca de tiros em 2 dias

Nos últimos dois dias, Lázaro Barbosa, de 32 anos, trocou tiros três vezes, duas delas nesta terça-feira (15). Em um dos episódios, na tarde desta terça-feira, em Edilândia, ele teria baleado um policial militar de Goiás.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública de Goiás, o militar foi atingido de raspão no rosto. Ele foi socorrido e passa bem. O caso aconteceu quando a Polícia Militar de Goiás (PM-GO) estava em um riacho onde Lázaro havia deixado três pessoas de uma mesma família que ele fizera reféns antes.

Um helicóptero sobrevoava o local. Lázaro mandou as vítimas se deitarem. Ele as cobriu com folhas e se escondeu em uma pedra. Quando os agentes chegaram ao local por terra, seguiram o rastro de Lázaro e, segundo uma fonte, houve a troca de tiros. O criminoso conseguiu escapar. As vítimas não ficaram feridas.

Na última segunda-feira (14), moradores de Edilândia, povoado de Cocalzinho de Goiás, relataram troca de tiros na região. O caseiro de uma fazenda que fica a 4 km da área urbana do distrito relatou o confronto com Lázaro. Em um vídeo divulgado por moradores do município, o caseiro relata para policiais militares que chegou a dialogar com Lázaro. Ele disse que reagiu aos disparos do criminoso que voltou para o mato.

O terceiro episódio foi também na segunda-feira. Lázaro foi localizado após balear três pessoas em Cocalzinho. Os militares dizem ter sido alvo de cerca de 15 disparos antes da fuga de Lázaro.



Criminoso aparece em quatro locais distintos

Esta terça-feira (15) foi marcado por várias aparições de Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos. Uma propriedade rural foi invadida pelo criminoso conforme o relato de um amigo do proprietário do local.

Ele foi ao local para tratar de animais quando observou que a porta estava arrombada. Diante da situação, preferiu aguardar a chegada de policiais em uma chácara vizinha, momento no qual adentrou ao primeiro local acompanhado dos agentes. Dentro do imóvel ele viu que apenas comida foi levada do local, em especial, um pacote de biscoitos. Uma sandália foi deixada na propriedade.

Inseguros, os moradores da propriedade a deixaram para evitar serem vítimas de Lázaro.

Lázaro foi flagrado em outro local na madrugada desta terça-feira. Câmeras de segurança de uma fazenda em Edilândia registraram o momento em que o homem acessa as dependências. Ele não carregava pertences e deixa o espaço rapidamente. A propriedade fica do lado direito da BR-070 para quem vai sentido Distrito Federal, próximo de onde ele trocou tiros com um caseiro na segunda-feira.

Depois de acessar a tal fazenda, Lázaro teria cruzado a rodovia para o lado esquerdo, conforme relato de uma testemunha para a polícia. Depois disto, os agentes se concentraram em realizar buscas em um milharal, mas no tiveram sucesso.

Também nesta terça-feira, um policial militar ficou ferido no joelho. A ocorrência foi um acidente. A pistola dele, que estava na cintura, disparou sem que houvesse a intenção. O projétil de 9 mm atingiu o joelho do homem que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Pirenópolis e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia. As últimas informações eram de que ele estava estável.