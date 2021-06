Cidades Chacina em Ceilândia: buscas por suspeito entram no sétimo dia Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, suspeito de matar quatro pessoas da mesma família

Atualizada às 11h09. Entrou no sétimo dia as buscas por Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, suspeito de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia (DF) e uma quinta morte em Goiás. O trabalho é realizado por uma força tarefa composta por equipes de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) e da Secretaria de Segurança Públ...