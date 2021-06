Cidades Chacina em Ceilândia: buscas por Lázaro Barbosa entram no oitavo dia em Goiás Nesta terça, Lázaro Barbosa Sousa foi flagrado por câmeras de segurança de uma fazenda, teria feito três pessoas de uma família reféns e cruzado a rodovia BR-070

Atualizada às 11h. As buscas por Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, entram no oitavo dia nesta quarta-feira (16) em Goiás. Na terça-feira (15), o homem, que é suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, foi flagrado por câmeras de segurança de uma fazenda, teria feito três pessoas de uma família reféns e cruzado a rodovia BR-070. Teve ...