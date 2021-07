Cidades Chacareiro nega ajuda em fugas de Lázaro Barbosa Elmi Caetano prestou depoimento nesta quarta-feira (30), mas juíza identificou pontos conflitantes com versão de policiais, caseiro e outros indícios. Homem seguirá detido

Indiciado por ajudar Lázaro Barbosa de Sousa em sua fuga, o proprietário rural Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, deu a versão dele para os fatos pelos quais é acusado em depoimento na audiência de custódia realizada após sua prisão no dia 24 de junho e negou qualquer envolvimento com as escapadas de Lázaro, procurado desde o dia 9 após a chacina de uma família em ...