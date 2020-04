As novas cestas básicas distribuídas pelo Estado de Goiás deverão vir equipadas com máscaras para que as pessoas possam se proteger contra o novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), depois de o decreto publicado na noite deste domingo (19) no Diário Oficial do Estado determinar o uso de máscaras caseiras quando as pessoas forem sair de casa, o Estado irá fazer um esforço coletivo para que todos os goianos tenham o equipamento de proteção.

“Vamos trabalhar para que as cestas básicas tenham número de máscaras a serem distribuídas de acordo com cada família. Pedimos que quem puder providencie a sua. No decreto também tem uma orientação do Ministério da Saúde que ensina com fazer a própria máscara e as pessoas também podem comprar”, diz Caiado.

O governador ressalta também que é obrigação dos estabelecimentos cobrar o uso de máscaras e, em alguns casos, até fornecer o equipamento de proteção. “Os bancos, supermercados, farmácias e indústrias são responsáveis por isso”, pontua.

Apesar de não ter nenhuma sanção definida para quem sair sem máscaras, Caiado diz que acredita no bom senso da população. “Ao não usar máscara você está prestando um desserviço a si mesmo e a todas as outras pessoa que vão cruzar com você ou estar ao seu lado”, enfatiza o governador.