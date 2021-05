Cidades Cessão do Morro da Serrinha depende de projeto da Prefeitura de Goiânia Em ofício ao Paço Municipal, Secretaria de Estado do Meio Ambiente condiciona transferência a autorização da Câmara de Vereadores

Após quase um ano e meio parado, o processo de cessão do Morro da Serrinha do Estado para a Prefeitura de Goiânia finalmente se mexeu esta semana. Em ofício encaminhado para o prefeito da capital, Rogério Cruz, o secretário de Administração de Goiás, Bruno Magalhães, informa que para concretizar a transação é preciso a aprovação de uma autorização legislativa com comprovação...