Cidades Certidão de óbito aponta que mulher que morreu após procedimento estético estava com Covid-19 Ronilza Johnson foi atendida na clínica do biomédico Lucas Santana, que se apresentava como médico em Anápolis. O profissional teria tido a ajuda de um acadêmico de medicina que estuda na Bolívia

A certidão de óbito da doméstica Ronilza Johnson, de 46 anos, que morreu após passar por um procedimento estético no último sábado (1°), em Anápolis, apontou que uma das causas da morte foi Covid-19. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de Urgências de Anápolis (Huana) desde a sexta-feira, 30 de abril. Conforme mostrado no O POPU...