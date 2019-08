Cidades Cerrado tem 22.875 focos de incêndio

Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam que as queimadas de 1º de janeiro até ontem no Cerrado apresentam 22.875 incêndios, o que representa o segundo bioma com mais chamas. Só neste mês o Cerrado já tem já tem 8.246 registros. Goiás teve até o período verificado 1.681 registros de fogo, alta de 24% na comparação com o mesmo período do ano...