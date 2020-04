Um homem de 45 anos é a primeira pessoa de Ceres (179 km de Goiânia) com exames positivos para o novo coronavírus. Ele está em isolamento social, assim como sua família. Eles são acompanhados pelo Centro de Operações de Emergência e Enfrentamento à Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do município. O desafio, agora, é mapear todas as pessoas com as quais ele possa ter tido algum contato para identificação e acompanhamento. Por conta do trabalho que exerce (não foi informada a profissão), ele não permaneceu isolado.

O secretário de saúde da cidade, José Alfredo Curado Fleury Júnior disse que a cidade, considerada polo de saúde na região, tem recebido muitas pessoas nos últimos dias, mesmo com a suspensão das consultas eletivas. Além disso, no feriado, percebeu aumento de movimentação, o que deve ocorrer no próximo final de semana, por conta de outro feriado. “Infelizmente isso poderá ter reflexos negativos nos números de casos, de aumento de infectados, não só aqui, mas esse é um movimento percebido em todo País. É importante respeitar a regra do distanciamento social neste momento”, ressalta.

O secretário acredita que os números na cidade deverão crescer. “Temos cidades vizinhas com confirmações, então acreditamos nisso. Estamos trabalhando para monitorar todo tipo de contato com a pessoa que testou positivo. Além disso, pedimos que qualquer pessoa que tenha algum tipo de sintoma, entre em contato com a nossa secretaria para orientações e não saia de casa”, pede.

Goiás

Goiás tem 304 casos confirmados do novo coronavírus. O dado foi apresentado esta tarde pelo Ministério da Saúde e mostra o acréscimo de 20 casos nesta quarta-feira (15). Até ontem, o estado mantinha 284 confirmações da infecção pelo SARS-Cov-2. A atualização estadual, com os detalhes das cidades que apresentaram aumento de casos deve ser publicada em instantes pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). No Brasil já são mais de 28 mil pessoas infectadas.