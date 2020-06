A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ceres, município do Vale do São Patrício, a 180 km de Goiânia, confirmou na manhã deste sábado a primeira morte em decorrência da Covid-19 na cidade. A vítima é Ronaldo Moura, de 54 anos, que estava internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (Hcamp) de Porangatu. Segundo informações da SMS de Ceres, o homem possuía problemas respiratórios e outras comorbidades, que não foram especificadas.

Conforme apuração do POPULAR, o homem trabalhava na parte administrativa da indústria Sorvetes Vilela. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Ceres, que disse já ter notificado o local. Funcionários do grupo de risco foram afastados, enquanto os outros colaboradores deverão fazer exames para a Covid-19.

A indústria Sorvetes Vilela disse que se manifestará sobre o ocorrido em breve.

Em suas redes sociais, Ronaldo Moura se manifestou contra as medidas de isolamento social, questionou mortes da doença em hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo e fazia posts em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em sua última postagem, no dia 15 de junho (segunda-feira), o homem publicou a mensagem "S.O.S", código universal de socorro, e marcou a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ceres.

Conforme boletim epidemiológico disponibilizado pela prefeitura de Ceres na noite da última sexta-feira (20), a cidade possui 38 infectados confirmados da Covid-19, 27 curados e 11 em tratamento. O município ainda conta com 7 casos suspeitos.