Cidades Cerco por Lázaro Barbosa se intensifica em Águas Lindas de Goiás após denúncia Segundo informações, ele teria sido visto na casa da ex-sogra

As buscas por Lázaro Barbosa, de 32 anos, entraram no 20º dia nesta segunda-feira (28) com mais uma possível pista sobre o paradeiro do suspeito de matar quatro membros de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal (DF) e um caseiro em Goiás. Durante a madrugada, equipes policiais intensificaram o cerco em uma região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno d...