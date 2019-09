Cidades Cerca de um terço do Parque dos Pirineus, em Pirenópolis, é consumido por queimada Incêndio começou na madrugada dessa sexta-feira (6) e o Corpo de Bombeiros tenta controlar a situação desde então

Um dos pontos mais altos do Estado de Goiás, o Parque Estadual da Serra dos Pirineus, em Pirenópolis, sofre com uma queimada desde a madrugada da última sexta-feira (6). Neste sábado (7), o Corpo de Bombeiros informou que cerca de mil hectares, o equivalente a aproximadamente um terço dos 2.833 hectares do parque, foram consumidos pelo fogo. A Secretaria de Estado d...