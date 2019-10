Cidades Cerca de 700 litros de óleo diesel se espalharam por uma pista em Aparecida de Goiânia A via foi bloqueada às 20h 40, para contenção do óleo, e desbloqueada à 00h 40, com a limpeza da pista

Aproximadamente 700 litros de óleo diesel se espalharam por uma pista no Conjunto Residencial Santa Fé, em Aparecida de Goiânia, na noite desta segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto vazou de uma carreta que estava na porta de carga e descarga de um supermercado na Avenida V-001. A pista ficou bloqueada até às 20h40, para contenção do óleo, e...