Cidades Cerca de 600 pessoas participaram de manifestação anti-Bolsonaro em Goiânia neste sábado (29) Além de Goiânia, ato ocorreu em municípios como Jataí e Goiás

Goianos de diferentes cidades do Estado se organizaram na manhã deste sábado (29) em movimentos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e as medidas que ele tem adotado no combate à pandemia da Covid-19. Em Goiânia, o ato contou com cerca de 600 pessoas e teve início na Praça Cívica, terminando na Praça do Trabalhador, ambos na região central da cidade. As palavras de...