Cidades Cerca de 600 feirantes estão no Paço Municipal para negociar novo local da Feira Hippie Trabalhadores acompanham, do lado de fora, reunião entre a Associação que os representa e secretários municipais para definir como funcionará a feira enquanto houver a revitalização da Praça do Trabalhador

A Associação dos Feirantes da Feira Hippie está reunida com secretários municipais desde o final da tarde de hoje (27) no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Goiânia localizada no Setor Park Lozandes. Cerca de 600 feirantes acompanham, no pátio externo do Paço, o fim da reunião. O presidente da entidade, Valdivino Alves, foi levar aos representantes do município o resultado da assembleia real...