Cerca de 60% das mortes resultantes de acidentes de trânsito que aconteceram neste ano em Goiânia foram de condutores ou passageiros de motocicletas. Números da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) revelam que, até esta segunda-feira (24), de um total de 83 vítimas, 48 estavam em uma moto, o que equivale a uma morte a cada três dias e meio.

O quantitativo registrado pela Dict é, porém, menor do que verificado em igual período nos últimos três anos, onde os ocupantes de motocicletas também foram as principais vítimas de acidentes de trânsito. Em 2016, até o dia 24 de junho, dos 118 mortos, 69 eram condutores ou passageiros de motocicletas. No mesmo período, em 2017, somavam 63 de um total de 114 e, ano passado, 53 entre 101 vítimas.

Delegada titular da Dict, Nilda Limas de Andrade, afirma, porém, que os acidentes e a gravidades deles não diminuíram. “O trânsito continua violento”. O que ela diz que pode justificar essas redução de mortes na estatística é o fato das vítimas estarem se recuperando, com uma emergência “mais ativa” nos hospitais estaduais de urgência. “Ás vezes diminuíram as mortes, mas lesões graves não.”

Durante todo o ano de 2016, dados da Dict apontam que 244 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Goiânia. Em 2017, foram 194 e, ano passado, 178. Segundo a delegada, no geral, cerca de 70% das mortes envolvem motociclistas. Entre as principais causas anotadas nesse tipo de ocorrência Nilda cita como principal o excesso de velocidade, seguido pelo descumprimento da sinalização de trânsito nos cruzamentos.

Indenizações

Considerando dados da Seguradora Líder, que administra o Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), o número de vítimas na capital pode ser ainda maior. Em 2018, o Seguro DPVAT pagou 136 indenizações para casos de morte envolvendo motocicletas em Goiânia. Em 2017, foram 149 pagamentos para o mesmo perfil de indenização e, em 2016, 167.

“As motocicletas são os veículos com maior participação nos acidentes fatais e a categoria de veículos que, historicamente, é responsável pela maioria das indenizações paga pelo Seguro DPVAT”, afirma Arthur Froes, superintendente de Operações da Seguradora Líder. Segundo ele, entre os principais motivos para as ocorrências estão o comportamento de risco e o desrespeito às normas de segurança.

Perito especializado em acidentes de trânsito, Antenor Pinheiro acrescenta que o processo de formação de um condutor de motocicleta é “zero” e que são raros os sistemas de fiscalização eletrônica com sensibilidade para capturar as motocicletas, além de haver um quantitativo insuficiente de agentes de trânsito.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), via assessoria, informou que os equipamentos eletrônicos têm calibragem para capturar imagens de motociclistas cometendo infração.

Motociclista invadiu pista contrária e bateu em Jeep

Uma colisão frontal sob o viaduto João Alves de Queiroz na confluência das Avenidas 85, S1 e T-63, no Setor Bueno, em Goiânia, no início da manhã desta segunda-feira (24), matou um motociclista e causou muita confusão para o tráfego da região. José Antônio Borba da Silva, de 45 anos, que conduzia uma motocicleta no sentido bairro-centro, morreu no local depois de colidir com um Jeep Renegade, com placas de Nova Crixás, que tinha ao volante Luciana de Bastos Mendes Martins, também de 45 anos, que seguia na pista contrária. A mulher levava a filha para a escola, e apesar do impacto elas não ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 6h50 desta segunda-feira quando o trânsito ainda não era intenso na saída da Avenida S-1 para acessar a Avenida 85, sob o viaduto. Motoristas de duas carretas que tinham saído de Guarulhos (SP) na tarde de sábado e usando o GPS tentaram entrar na 85, mas foram alertados por um motociclista de que eles poderiam bater no viaduto, o que os fizeram parar para decidir o que fazer. Minutos depois, ouviram o barulho da colisão.

José Borba, que conduzia uma motocicleta em direção ao Centro da capital, desviou das carretas e bateu de frente com o Jeep na pista contrária. Tudo indica que o motociclista estava em alta velocidade porque o impacto danificou a frente do veículo e levou os airbags a abrir.

Titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), a delegada Nilda Limas de Andrade disse que era premeditado dizer quem provocou o acidente, mas pelo que viu acredita que a motorista do Jeep é a que “tem menos responsabilidade”. Segundo ela, Luciana estava em sua via, à direita, e o motociclista saiu da via que trafegava, à esquerda, colidindo frontalmente com o Jeep.

No local do acidente algumas pessoas disseram que as carretas passaram a noite no local, o que não se confirmou. “Eles tinham acabado de chegar”, disse um motorista que preferiu não se identificar. Como os caminhões possuem tacógrafo, dispositivo que monitora o tempo de uso, distância percorrida e velocidade, os motoristas disseram que vão ter como provar que estavam parados sob o viaduto há cerca de 5 minutos antes de ocorrer o acidente.

Um dos caminhoneiros, Vanderlei Aparecido de Carvalho, foi autuado por embriaguez. “Como teríamos de descarregar hoje (segunda-feira, 24) cedo, tomei uma cervejinha ontem (domingo, 23) à noite”, afirmou. O nível de álcool no sangue ainda estava acima do permitido.

Vanderlei apontou a sinalização como responsável pela entrada equivocada na trincheira. “Nós não conhecemos as ruas de Goiânia e estávamos usando o GPS, isso pode ter nos atrapalhado, mas a sinalização sobre a altura do viaduto é vertical e não horizontal”. A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) confirmou que há sinalização vertical indicando a altura nos dois lados de acesso à trincheira. “É dever do transportador de carga em perímetro urbano conhecer o itinerário de sua carga”, diz a nota da SMT.

Acidentes fazem vítimas no Parque Oeste Industrial e no Setor Finsocial

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, outros dois motociclistas perderam a vida em acidentes de trânsito na capital. Richard Silva Souza, de 17 anos, que não tinha habilitação, furou um sinal na esquina da Rua VF-104 com a Avenida Noroeste, no Setor Finsocial, região Noroeste, e bateu em outra motocicleta. O adolescente morreu no local. Ele carregava um amigo na garupa que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Parque Oeste Industrial, região Sudoeste de Goiânia, morreu Aurílio Gonçalves Pereira, 24 anos. Ele seguia no sentido do bairro Goiânia Viva e não percebeu as manilhas de concreto usadas para a interdição da Avenida Pedro Ludovico, colidindo com a estrutura improvisada. (Malu Longo)