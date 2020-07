Cidades Cerca de 500 militares devem ter promoção por atuação no Césio-137 Parte dos agentes já receberam o reconhecimento

Os cerca de 500 militares, entre policiais e bombeiros, que atuaram nas operações para conter o alastramento do Césio-137 em Goiânia, no ano de 1987, poderão ser promovidos por ato de bravura após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Atualmente, 822 pessoas que atuavam nas forças de segurança pública da época receberam a promoção. No entanto, a A...